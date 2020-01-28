Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Суд пытается взыскать с муниципалитета «Ульянка» в Петербурге более 1 млн рублей из-за действий прежнего состава муниципального совета, контролировавшегося единороссами. На это пожаловался новый муниципальный депутат Павел Кондрашов, который избрался в 2019 году от «Партии роста».

«На прошлой неделе пришла весть из казначейства, что судебные приставы хотят взыскать 1 294 245 рублей с муниципального совета «Ульянка», стали разбираться, в чем дело, оказалось, что прошлый глава муниципального совета не заключил договор с «Ленэнерго» и оплачивал услуги электроэнергии в стороннюю организацию «Жилкомсервис №1». Все данное действо происходило в 2016 году», — заявил Кондрашов.

Решение, как оказалось, было вынесено Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти еще 19 марта 2019 года.

«Взыскать с муниципального совета МО «Ульянка» в пользу ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» неосновательное обогащение в размере 1 104 480 руб. 83 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 164 079 руб. 86 коп., а также 25 686 руб. 00 коп. расходов на оплату государственной пошлины», — говорится в документе.

За полгода — до выборов, состоявшихся в сентябре 2019 года, — прошлый состав совета не исполнил это решение.

«Довод ответчика о том, что оплата электроэнергии в спорный период производилась по договорам на возмещение коммунальных затрат с ООО «Жилкомсервис №1», отклоняется судом как неподтвержденный материалами дела», — говорится в мотивировочной части судебного решения.

Решение можно было обжаловать в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца, но эти сроки уже истекли.

«Очень жаль, что новому созыву депутатов придется решать эту проблему», — сокрушается муниципальный депутат Кондрашов.