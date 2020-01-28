Копенгаген, , 15:35 — REGNUM Датская газета Jyllands-Posten должна принести извинения китайской стороне после публикации карикатуры о коронавирусе. Такое сообщение опубликовано на сайте посольства Китая в Копенгагене.

27 января в датском издании появился рисунок Нильса Бу Буйсена, изображающий флаг Китая с вирусами вместо звёзд. Китайские дипломаты указали на недопустимость подобных шуток в ситуации, когда новая болезнь уносит человеческие жизни, а власти КНР делают всё, чтобы ей противостоять.

«Это выходит за границы цивилизованного общества и за этическую границу свободы слова и оскорбляет людей», — подчеркнули в китайском посольстве.

Главный редактор газеты Якоб Нюбру заявил датскому агентству «Ритсаус», что не считает рисунок оскорбительным и приносить извинения не считает нужным. Намерения оскорблять или насмехаться у редакции не было, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, к 28 января число заболевших пневмонией нового типа в Китае превысило 4,5 тыс. человек. Более ста случаев оказались смертельными.