Киев, , 14:29 — REGNUM Украинский экономист Максим Гольдарб обнародовал свои подсчеты о нынешнем количестве населения Украины, согласно котором в стране сейчас проживают 32−33 млн человек.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отмечает, что расчеты проводились, исходя из уровня потребления хлеба и воды.

«Он (метод) не подводил, он как счёты. И по нему выходит, что нас 32,3 млн, причём оба метода одну практически цифру показывают. А это на 5 млн меньше, чем правительство», — отмечает Гольдарб.

Задумайтесь, призывает эксперт, — на 20 млн людей страна обезлюдела за годы «независимости» и на 10 млн при этом — за годы «порошенковского режима».

ИА REGNUM напоминает, что 23 января в правительстве Украины объявили, что в стране проживает 37,3 млн человек. Такая пробная перепись населения была проведена на основании информации мобильных операторов, а также данных из разных реестров и пенсионного фонда.

Сегодня Дубилет заявил, что проводить «традиционную» перепись населения на Украине нерентабельно — затраты составят от 3 до 4 млрд гривен, «какие-то безумные деньги, и проблема «традиционной» переписи заключается в том, что у нее очень и очень высокая погрешность, подчеркнул министр.