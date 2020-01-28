Москва, , 14:24 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России» решением президиума генерального совета партии. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Ранее Турчак уже говорил, что поведение главы республики вызвало заслуженное возмущение.

«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — говорил секретарь генсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне партийная комиссия по этике рекомендовала президиуму партии исключить Игнатьева из «Единой России». По словам главы комиссии Валентины Терешковой, вручение ключей от машин Игнатьев превратил в унизительное шоу.

Секретарь комиссии Евгений Ревенко заявил, что «Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей», тем самым были оскорблены чувства миллионов человек.

«Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему», — считает Ревенко.

Напомним, при передаче ключей от новой пожарной техники сотруднику МЧС глава Чувашии вынудил офицера высоко подпрыгнуть для того, чтобы их получить.

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