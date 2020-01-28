Киев, , 14:17 — REGNUM Украинское издание «Европейская правда» возмущенно пишет про то, что ПАСЕ изменила свой график, чтобы удовлетворить просьбу главы российской делегации Петра Толстого.

Соответствующий материал был опубликован вечером 27 января.

Издание напоминает, что Толстой обратился к депутатам ассамблеи с просьбой перепланировать повестку дня так, чтобы перенести с четверга на среду, 29 января, рассмотрение ряда важных вопросов.

«В практике ПАСЕ до сих пор не было подобных перепланировок, и президент ПАСЕ Хендрик Дамс сообщил Толстому и другим коллегам, что «сделать это (перепланировку) практически нереально», но был обязан поставить вопрос на голосование. Однако, как оказалось, большинство членов ассамблеи было готово изменить планы, чтобы подстроиться под самолеты россиян. За это решение проголосовали 92 депутата, против — 68», — информирует украинское издание.

ИА REGNUM напоминает, что накануне представители киевской Рады заявили о намерениях вместе «с партнерами» в ПАСЕ дважды обжаловать полномочия делегации России.