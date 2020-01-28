Дамаск, , 13:16 — REGNUM

Государство, оккупирующее территорию суверенной страны, вдобавок ко всему ещё и высказывает претензии по поводу действий в этой стране тех, кто приглашён туда её правительством, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 28 января, комментируя высказывания госсекретаря США Майка Помпео.

Как сообщалось ранее, Помпео заявил, что «беспощадные» действия России в Сирии препятствуют установлению режима прекращения огня в этой стране.

« Факты, свидетельствующие о действиях американских войск в Сирии, говорят о том, что со стороны США имеет место оккупация части территории этой страны. Между тем мало кто называет это оккупацией. В том числе избегают делать это и российские официальные лица. Наоборот, наши военные подчеркивают, что с американскими военными у них есть «эффективное взаимодействие».

Примечательно, что государство, оккупирующее территорию суверенной страны, ещё и высказывает претензии по поводу действий в этой стране тех, кто приглашён туда её правительством! Это как если бы части Вооружённых сил России, находясь на территории Украины, препятствовали бы передвижению по её территории не только украинских, но и американских военных, а наш Лавров высказывал бы недовольство, что США на Украине «препятствуют урегулированию». Это был бы реальный повод для широкомасштабных военных действий. Или не был бы?

Может быть, попробовать, ввести войска для защиты ДНР и ЛНР, как американцы защищают близкие им политические силы в Сирии?