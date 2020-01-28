Джакарта, , 13:05 — REGNUM Европейский союз (ЕС) предлагает Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) совместно использовать спутниковые технологии для мониторинга стихийных бедствий, сообщает Antara.

Благодаря этому сотрудничеству центр координации гуманитарной помощи для борьбы со стихийными бедствиями АСЕАН может свободно и беспрепятственно получать доступ к спутниковым изображениям ЕС, чтобы мониторинг стихийных бедствий можно было проводить более детально и точно.

«Наши спутниковые снимки предоставляют точную информацию о стихийных бедствиях в регионах. Страны-члены АСЕАН могут использовать их бесплатно», — заявил посол ЕС в АСЕАН Игорь Дриесманс в Джакарте.

По его словам, спутник ЕС может помочь заинтересованным сторонам отслеживать и выявлять стихийные бедствия и их последствия.

Между тем, исполнительный директор центра Аделина Камаль заявила, что благодаря сотрудничеству АСЕАН надеется изучить технологии ЕС по борьбе со стихийными бедствиями.

По её словам, сотрудничество может осуществляться на взаимной основе, поскольку страны АСЕАН имеют достаточно полную документацию по стихийным бедствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что с начала января 2020 года в результате стихийных бедствий в стране погибли 74 человека.

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