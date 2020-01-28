Москва, , 13:02 — REGNUM Западный мир пытается лишить Россию права считаться страной-освободительницей, полагает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 28 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который обвинил Советскую Армию в том, что она якобы недостаточно быстро освобождала концлагерь Аушвиц-Биркенау.

«Вирус русофобии — это самый главный вирус в мировой политике, — сказал Степанян. — Все остальные фобии отходят на второй план. Главное — это русофобия. Как Польша, так и весь западный мир считают, что русские как варвары не имеют права на моральное превосходство как освободители. Когда мы говорим, что Советская Армия освободила, тогда это даёт большой моральный, нравственный плюс советскому народу как народу-освободителю. Поэтому ставится цель опорочить освободительное движение Советской Армии, советского солдата».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «хотя Красная Армия в конечном счёте освободила Аушвиц, лагерь мог быть освобождён на полгода раньше».