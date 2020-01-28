Москва, 28 января 2020, 13:02 — REGNUM Западный мир пытается лишить Россию права считаться страной-освободительницей, полагает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 28 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который обвинил Советскую Армию в том, что она якобы недостаточно быстро освобождала концлагерь Аушвиц-Биркенау.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «хотя Красная Армия в конечном счёте освободила Аушвиц, лагерь мог быть освобождён на полгода раньше».