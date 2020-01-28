Брюссель, , 12:53 — REGNUM Включение ряда российских чиновников в чёрный список из-за выборов в Крыму в 2019 году согласовано представителями стран Евросоюза. Об этом сообщил 28 января дипломатический источник в Брюсселе.

Страны ЕС пришли к консенсусу о введении ограничений против нескольких российских официальных лиц в связи с выборами в Крыму и Севастополе в сентябре 2019 года, пояснил он. В течение дня ожидается принятие решения о санкциях на заседании Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе.

Решение о санкциях против РФ стало возможным после того, как 27 января своё вето с этого вопроса в понедельник снял Кипр, уточняет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции ЕС в отношении России были введены в 2014 году из-за событий на Украине и возвращения Крыма в состав России.