Горно-Алтайск, , 12:49 — REGNUM В законодательном собрании Республики Алтай рассмотрели предложение партии «Яблоко» провести референдум по вопросу возвращения к всенародным выборам мэра Горно-Алтайска и глав районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госсобрания.

Ходатайство было выдвинуто в декабре 2019 года. Его рассмотрели на заседании Избирательной комиссии республики, после чего 9 января 2020 года направили в заксобрание.

«Сессия признала вопрос, предлагаемый инициативной группой для вынесения на референдум Республики Алтай, не соответствующим требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ… Решение принято большинством голосов», — отметили в пресс-службе.

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