Киев, , 12:51 — REGNUM Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес СССР, а также действия украинской делегации в ПАСЕ противоречат логике нормализации отношений между Россией и Украиной, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский 28 января на своём telegram-канале.

«Если мы хотим вернуть пленных, развести войска, и, в конце концов, реинтегрировать Донбасс, то к чему это, абсолютно искусственное и ложное обострение?», — рассказал он.

Бужанский добавил, что повторная попытка нормализации отношений между странами будет гораздо более тяжёлой, поскольку Украина сама себя загнала в политический тупик.

«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский, находясь в Польше, возложил часть вины за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз, уравняв тем самым СССР и нацистскую Германию.

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