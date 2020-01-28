Киев, 28 января 2020, 12:51 — REGNUM Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес СССР, а также действия украинской делегации в ПАСЕ противоречат логике нормализации отношений между Россией и Украиной, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский 28 января на своём telegram-канале.
Бужанский добавил, что повторная попытка нормализации отношений между странами будет гораздо более тяжёлой, поскольку Украина сама себя загнала в политический тупик.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский, находясь в Польше, возложил часть вины за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз, уравняв тем самым СССР и нацистскую Германию.
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