Киев, , 12:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предоставит подданным Великобритании возможность в течение года ездить на Украину без оформления виз, сообщило 28 января издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.

«Британские путешественники не пострадают. Ожидается, что в день выхода Британии из ЕС Зеленский подпишет указ, которым введёт безвиз сроком на один год. Продление этого срока возможно, но оно не может быть бесконечным», — сказано в сообщении.

В материале СМИ указано, что данное решение уже принято, о нём официально будет заявлено позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский попросил взять Украину в Евросоюз вместо Великобритании, которая покинет объединение 31 января.

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