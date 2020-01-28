Киев, 28 января 2020, 12:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предоставит подданным Великобритании возможность в течение года ездить на Украину без оформления виз, сообщило 28 января издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.
В материале СМИ указано, что данное решение уже принято, о нём официально будет заявлено позже.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский попросил взять Украину в Евросоюз вместо Великобритании, которая покинет объединение 31 января.
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