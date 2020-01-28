Москва, , 12:32 — REGNUM Эпидемия коронавируса в Китае может использоваться частью китайской элиты в собственных конъюнктурных целях. Об этом заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Тут тоже есть конспирологические версии — что идёт борьба кланов между собой и, соответственно, по этой причине проамериканские кланы пытаются побороться с Си Цзинь Пином», — заявил Хазин.

Он отметил, что это спекулятивная версия событий, тем не менее, пока что цифры по коронавирусу «выглядят крайней несерьёзно».

«В США каждый год от последствий гриппа — от самого гриппа никто не умирает, — от последствий гриппа умирает 60 тыс. человек в год. Грипп — это вообще неприятная штука, потому что она очень сильно снижает иммунитет и вылезают все сопутствующие пакости. Но мы (подробностей о коронавирусе) не знаем», — указал экономист.