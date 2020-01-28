Москва, , 12:32 — REGNUM Конфликтующие стороны в Ливии в целом следуют соглашению о прекращении огня, но отдельные нарушения всё же происходят. Об этом сообщил 28 января журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По его словам, в целом режим прекращения боевых действий соблюдается. Нарушения есть, тем более, что армия воюет не с регулярными силами, а с группировками, многие из которых экстремистские.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 января в Женеве запланировано первое заседание военного комитета по Ливии, созданного по итогам конференции в Берлине 19 января. Объединенная военная комиссия формируется по принципу «5+5».

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