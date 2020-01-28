Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, ставший фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, покинул пост.

На сайте донского правительства эту информацию подтверждают данные в разделе «Заместители губернатора». Из сведений следует, что у главы Ростовской области десять заместителей. Фамилии Сидаша среди них нет. При этом чиновник лишился должности добровольно осенью 2019 года, пишет портал 161.ru, однако официально об этом не сообщалось.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовский губернатор Василий Голубев в ходе пресс-конференции 23 января отметил, что «виновность доказывает только суд». По словам главы региона, кадровые решения в отношении тех или иных высокопоставленных чиновников, попавших под уголовное преследование, будут приняты, «если в этом будет необходимость».

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