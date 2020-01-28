Чебоксары, , 12:28 — REGNUM Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес. Аккредитацию получили представители не только федеральных изданий, но и русской службы BBC. Также на оглашение послания заявились журналисты федерального издания «Известия». При этом традиционно на послании присутствуют в основном республиканские газеты, журналы и интернет-издания. Всего в мероприятий принимают участие почти 50 СМИ.

В рамках послания глава республики расскажет о социально-экономическом развитии республики.

В эти минуты Игнатьев отчитывается о росте производства продукции сельского хозяйства. Он заявил, что Чувашия заняла в Приволжском федеральном округе первое место по производству картофеля. Также он говорит о том, что главная цель властей республики — сделать Чувашию привлекательной для каждого жителя региона.

При этом, не исключено, что журналисты ожидают объявления Игнатьевым о своей досрочной отставке на фоне недавних скандалов, которые дошли и до зарубежных журналистов.

Так, призыв «мочить», который Игнатьев адресовал неограниченному кругу представителей СМИ, услышали члены организации «Репортёры без границ», а также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель региона на Дне российской и чувашской печати призвал «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах». Игнатьев подчеркнул, что нужно понимать, «где живут эти люди», «откуда приехали», «на чём зарабатывают».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что «мочить журналистов» — это, похоже, новый способ борьбы с fake news от главы Чувашии». Член Советa по правам человека при президенте России, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод считает, что глава региона «потерял контроль», а его позиция «говорит о том, что он не готов воспринимать критику».

Международная организация «Репортеры без границ» требовала не только отставки, но и возбуждения уголовного дела против Игнатьева. В ОБСЕ же, которая впервые прокомментировала события в Чувашии, назвали слова главы республики «неприемлемыми».