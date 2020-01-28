Москва, , 12:24 — REGNUM Экономический ущерб для Китая от коронавируса, а точнее от мероприятий по предотвращению распространения вируса, уже весьма значителен и может привести к рецессии. Об этом заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«В Китае проведены мероприятия, которые явно несут ущерб для китайской экономики в целом. Речь идёт уже о процентах ВВП спада. Закрыты дороги, не летают самолёты, не выпускают туристические группы и так далее», — заявил Хазин.

«Тут тоже есть конспирологические версии — что идёт борьба кланов между собой и, соответственно, по этой причине проамериканские кланы пытаются побороться с Си Цзиньпином. Это всё конспирология. Мы же не знаем, насколько всё это опасно. Но пока что цифры выглядят крайне несерьёзно», — указал он.