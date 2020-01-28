Киев, , 12:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский по сути уже стал вторым Порошенко, набрал в команду массу «порохоботов», не изменил ничего и продолжил курс предыдущего главы страны, заявил 28 января украинский политолог Александр Скубченко, оценивая итоги визита Зеленского в Польшу и сделанные там заявления.

Эксперт отмечает, что 80% населения Украины, которые год назад считали, что страна движется не туда и не так, остались со своими ожиданиями наедине.

Зеленский же, отмечает специалист, «зацеловывает» 14% агрессивного меньшинства, которое за него не голосовало и которое никогда его не примет своим.

«Зеленский, спекулируя протестными настроениями и ожиданиями, стал президентом, получив поддержку этих 80%… И теперь иногда бросает нам как кость очередную надежду, очередной реверанс, что вот-вот, и всё изменится. Но уже всё реже и всё неувереннее», — констатирует политолог.

«Много у нас поменялось, да? И как теперь Зеленского назвать можно?» — задает эксперт риторический вопрос.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине сегодня одной из главных тем дня являются заявления, сделанные накануне президентом Зеленским в Польше. В частности, украинский лидер возложил на СССР вину за начало Второй мировой войны. В целом реакция общества негативная — например, Зеленского высмеял даже депутат партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Эксперты считают, что если президент Украины рассчитывал таким образом перетянуть на свою сторону протестный электорат, ему это не удастся.