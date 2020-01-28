Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM В Петербурге показали лучшее исполнение расходной части бюджета за 10 лет. Об этом заявил 28 января глава городского комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

Достичь этого результата, в основном, удалось благодаря осенней корректировке бюджета. В целом в 2019 году город потратил почти 650 млрд рублей, или 97,4% от запланированной суммы.

«Это лучший показатель исполнения расходной части бюджета за последние 10 лет», — заявил Корабельников.

Традиционно с хорошим результатом завершили год администрации районов, девять из них исполнили бюджет на 100%, таких же успехов добились комитеты по культуре, по миграционным отношениям, комитет территориального развития. Комитеты по здравоохранению и по образованию показали 99,9% исполнения.

Расходы на реализацию региональных проектов исполнены на 99,4%, потрачено примерно 53,4 млрд рублей. По сравнению со средним показателем по стране — около 91% — это неплохой результат, считает Корабельников.

«Мы можем констатировать, что в Петербурге кассовое исполнение по национальным проектам находится на высоком уровне», — заявил он.

Более четверти всех средств петербургского бюджета было потрачено по госпрограмме «Развитие образования», следом идут «Развитие здравоохранения» и «Развитие транспортной системы».

Тем не менее, Корабельников недоволен, что множество комитетов тянут до последнего, подбивая «хвосты» в декабре.

«По-прежнему, основной объем средств осваивается в конце года», — заявил глава комфина. Так, около трети всех расходов пришлись на четвертый квартал 2019 года, более половины этой суммы — или 16% от годового бюджета, что составляет более 100 млрд рублей — потратили в декабре. Это мешает контролировать траты по целевому назначению.

Корабельников предупредил, что по контрактам, которые заключаются и оплачиваются в декабре, будут учинены дополнительные проверки. Но необходимо и принять действенные меры для исправления ситуации, считает он.

Чиновник добавил, что в 2019 году фактический дефицит петербургского бюджета составил 1,7% от доходов — 10,5 млрд рублей — что почти в пять раз меньше, чем Смольный планировал изначально.

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