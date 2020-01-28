Джакарта, , 12:22 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что запаса продовольствия у граждан Индонезии в Ухане (Китай), по прогнозам, хватит на пять дней, сообщает Sindonews.

«Я получила информацию о наличии продовольствия в Ухане. Его хватит на пять дней. Мы спешим, потому что, когда продукты питания заканчиваются, все мы, разумеется, беспокоимся», — заявила Ретно Марсуди.

Посольство Индонезии в Пекине заявило, что получило информацию о «низкой доступности пищевых продуктов в Ухане».

По словам главы МИД Индонезии, в настоящее время доступ к городу Ухань ограничен, поэтому Индонезия не может привести еду. Все передвижения должны координироваться с властями Китая.

Основываясь на информации индонезийской студенческой ассоциации (PPI) в Ухане, ряд магазинов в городе продолжают работать, но цены на продукты выше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что варианты эвакуации граждан Индонезии из Уханя все еще обсуждаются.

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