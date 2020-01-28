Эр-Рияд, , 12:22 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль Сауд заявил, что граждане Израиля не могут посещать королевство, об этом 28 января сообщает Al Arabia.

Уточнение прежней позиции властей страны последовало после того, как руководство Израиля постановило, что подданные Саудовской Аравии могут посещать еврейское государство в исключительных случаях.

«Наша политика остается неизменной. У нас нет отношений с государством Израиль, владельцы израильских паспортов не могут посещать королевство», — цитируют журналисты слова дипломата.

Напомним, ранее 26 января министерство внутренних дел Израиля опубликовало заявление, в котором допустит посещение своими гражданами королевства по религиозным и иным причинам, в случае, если другая сторона даст им разрешение на въезд.

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