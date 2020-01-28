Москва, , 12:20 — REGNUM Мировые финансовые рынки давно пребывали в «перегретом» состоянии и нуждались в корректировке. Новости о коронавирусе обеспечили ожидаемое снижение. Об этом заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Рынки финансовые, спекулятивные подошли к точке, когда нужна коррекция. Они должны были упасть. Очень при этом желательно, чтобы был для этого формальный повод. Я совершенно не исключаю, что всё что устроено, устроено как некая истерика. Это не значит, что эпидемии нет. Это значит, что шоу вокруг эпидемии очень сильное», — заявил Хазин.