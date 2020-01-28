Берлин, , 12:19 — REGNUM

Журнал Spiegel написал об «освобождении Освенцима американской армией» через три дня после того, как лидеры Евросоюза заявили об освобождении этого концлагеря «силами союзников», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 28 января, комментируя публикацию немецкого издания.

Как сообщалось ранее, сотрудники издания опубликовали в социальных сетях пост об освобождении Освенцима американской армией. Позднее они заявили, что это было «ошибкой».

"В том, что немецкий журнал «по ошибке» написал, что концлагерь Освенцим был якобы освобожден американской армией, ничего странного нет. За три дня до этого, 23 января, заявление по поводу этой памятной даты сделали председатели Европейского совета, Европарламента и Европейской комиссии. Начинается оно со слов о том, что 75 лет тому назад концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) освободили некие «Силы союзников».

По этому поводу можно возмущаться, можно просто ухмыльнуться, но я предлагаю задуматься вот над чем: насколько же силён у них страх перед памятью о СССР, Коммунистической партии, Красной армии, советском строе, победивших нацизм — квинтэссенцию власти крупного капитала, взявшего на вооружение идею «национального величия».

Вывод для нас из этого простой: надо самим уважать память о Советском Союзе, о ВКП (б) — КПСС, Красной армии. Мы обязаны обеспечить правильное преподавание истории в школах, дополнить у молодёжи исторические факты знанием ключевых произведений русской литературы советского периода о Великой Отечественной войне. Мы не должны давать порочить нашу историю прежде всего в своей собственной стране нашим доморощенным перерожденцам и вырожденцам — это самое главное.

Будем последовательны в этом, никакие европейские фальсификаторы нам не страшны», — отметил Михаил Демурин.