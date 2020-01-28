Кострома, , 12:11 — REGNUM В Костромской области перед судом предстанет бывший начальник тыла УМВД, обвиняемый в превышении должностных полномочий, — сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Костромской области Ольга Вакурова.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый подписал два акта приемки выполненных работ по строительству зданий Вохомского отдела УМВД и Чухломского отдела УМВД. В обоих случаях подрядчики даже не приступали к строительству объектов, однако деньги были им перечислены — 63 млн руб и 18, 5 млн руб.

В результате были незаконно потрачены бюджетные денежные средства и существенно нарушены охраняемые законом интересы организации — УМВД России по Костромской области, общества и государства. Во время следствия на имущество обвиняемого общей стоимостью 1,3 миллиона рублей наложен арест, дело направлено в суд.Бывший начальник тыла УМВД России по Костромской области обвиняется в «совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».