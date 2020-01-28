Барнаул, , 11:52 — REGNUM Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов («Справедливая Россия») поддерживает своих коллег в Гордуме Барнаула, заявивших о необходимости отмены конкурса по выборам мэра Барнаула. Он тоже полагает, что нынешняя зима показала полную некомпетентность и неспособность нынешней городской команды, претендующей на продление своего мандата, решать проблемы, стоящие перед городом. Об этом политики написал на своих интернет-ресурсах.

«Если они даже со снегом, как всегда «неожиданно» выпавшим этой зимой и парализовавшим почти весь город, справиться не могут, как они смогут обеспечить прорывное развитие города и края, о котором говорит губернатор?!» — задаётся вопросом депутат.

По словам Александра Молотова, нынешняя команда управленцев Барнаулом, не чувствует никакой ответственности перед его жителями.

Александр Молотов «Ситуация с уборкой города от снега начала понемногу выправляться не тогда, когда жители завалили жалобами по этому поводу муниципальные органы и СМИ, а лишь тогда когда на ситуацию обратил внимание губернатор и расчехвостил ио главы города и по совместительству основного претендента на должность мэра. Возникает логичный вопрос о том, чей это мэр и кому он служит — губернатору края или жителям города?!».

Александр Молотов полагает, что конкурс на замещение должности так называемого «сити-менеджера» — не конкурс вовсе, «а фарс с заранее известным результатом и победителем, а все остальные его участники, по сути, лишь подыгрывают на стороне этого победителя, создавая видимость борьбы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, всенародные выборы мэра в столице Алтайского края не проводятся вот уже девять лет. С тех пор ещё ни один так называемый сити-менеджер не смог доработать хотя бы один установленный полномочиями срок. Тому способствовали либо уголовные дела, либо мощный поток общественной критики.

После очередной отставки очередного градоначальника представители фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом Законодательном собрании инициировали внесение поправок в законодательство, позволяющемся вернуть всенародные выборы, но партия власти (большинство) не позволила этому случиться. По всему видно, что новым градоначальником очень хочется стать теперешнему временному главе Вячеславу Франку. Именно в его адрес звучали нарекания по поводу неубранных дорог и тротуаров.

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