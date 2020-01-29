29 января 2020 | Время чтения 13 мин

Павел Гурьянов, , 14:25 — REGNUM С 2017 года ИА REGNUM освещает события, происходившие вокруг ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания» — головного учреждения в крае по организации военно-патриотического воспитания и проведения учебных сборов школьников. В июле 2017 года произошло резонансное событие — увольнение полковника спецназа Росгвардии Николая Лобанова с должности руководителя этого учреждения. В обращении в адрес президента страны коллектив Центра, пермский гражданский комитет «В защиту культурного наследия», обосновывая нелогичность увольнения Н. А. Лобанова, отмечал:

Кража Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР

«За время работы Николая Александровича в должности руководителя (с января 2016 года) Центр приобрел высокий статусный уровень как действующей самостоятельной краевой структуры, несмотря на то, что Н. А. Лобанов принял учреждение в плачевном состоянии. На момент вступления в должность руководителя сотрудники Центра работали в складских помещениях без окон, у самого учреждения были существенные долги (порядка 13 млн рублей), образовавшиеся в результате недобросовестного и халатного выполнения бывшим руководством своих должностных обязанностей. В течение 2016 г. и начала 2017 г. под его руководством задолженность перед Пенсионным фондом, Фондом социального страхования и поставщиками услуг была погашена полностью, внебюджетный счет организации в июне 2017 года был разблокирован».

Николай Лобанов Belyrus

Об этом же в открытом обращении к губернатору сообщали руководители ветеранских организаций Перми.

Подробно: Почему власть против патриотов? Обращение глав ветеранских организаций

Предыдущим руководителем Центра патриотического воспитания, о котором и сообщали сотрудники Центра и члены комитета, являлся Александр Плюснин, бакалавр физкультурного колледжа города Чайковский, возглавлявший учреждение с 2013 по 2015 год. В обращении сообщается о недобросовестном, халатном выполнении им своих должностных обязанностей, возникновении долгов на сумму 13 млн рублей.

Источники ИА REGNUM сообщали о проведении в 2018 году оперативно-разыскных мероприятий в министерствах и ведомствах, которые могут касаться деятельности как А. В. Плюснина в период руководства им ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания», так и других бывших сотрудников Центра, а также лиц, курировавших учреждения на краевом уровне.

В аналитических статьях ИА REGNUM делалось предположение, что лоббистами увольнения полковника Лобанова, воссоздавшего Центр патриотического воспитания фактически из руин, являются люди, откровенно пользовавшиеся бесхозяйственностью предыдущего руководства. Центр получал значительное финансирование — около 40 миллионов рублей в год, аппетиты на которые имели как различные частные организации, предлагавшие свои услуги по проведению военно-учебных сборов и продаже инвентаря, так и различного уровня чиновники, аффилированные с этими конторами. Отстраненные от организации и управления патриотическим воспитанием, они могли решить взять реванш и вернуть себе потерянные позиции после замены губернатора Виктора Басаргина на Максима Решетникова в 2017 году.

В предыдущих статьях мы уже рассказывали, что в ноябре 2019 года за мошенничество и хищение бюджетных средств, направленных на патриотическое воспитание и военно-учебные сборы с молодёжью, были осуждены начальник отдела дополнительного образования министерства образования Пермского края Дмитрий Жадаев и его подчинённый Владимир Елагин. Елагин подделывал конкурсную документацию, а Жадаев способствовал заключению контрактов, раз за разом, как сказано в приговоре, «вводя в заблуждение» министра образования Раису Кассину. В результате со счетов министерства мошенникам уходили миллионы рублей. Но когда краевой центр военно-патриотического воспитания в 2017 году был со своим бюджетом передан в подчинение министерства образования, то, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM сотрудники Центра военно-патриотического воспитания, первое, что заявил им их новый куратор Дмитрий Жадаев, это то, что работу по организации учебных военных сборов для старшеклассников могут осуществлять самые разные субъекты, а не обязательно их профильная государственная организация. Именно такому «разнообразному субъекту» в виде АНО «Краевой казачий центр Пластун», который возглавлял подельник Жадаева Владимир Елагин, и направлялись с целью расхищения бюджетные деньги, выделенные на патриотическое воспитание и военную подготовку молодёжи. Таким образом, версия ИА Regnum о том, что лоббистами увольнения Лобанова могут быть нечистые на руку чиновники, которые захотели наложить лапу на бюджет краевого центра военно-патриотического воспитания, стала обретать своё подтверждение.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Проверка деятельности предыдущего руководства Центра, по данным источников ИА Regnum, началась ещё в 2016 году, во многом по инициативе полковника Лобанова, фактически сразу после прихода его в должность руководителя. Однако, казалось бы, очевидные, много раз подтверждённые различными инспекциями многомиллионные злоупотребления не приводили долгое время к возбуждению уголовного дела. В 2018 году сначала источники ИА Regnum сообщили о проведении оперативно-разыскных мероприятий по фактам злоупотреблений, а потом и отдел информации и общественных связей ГУ МВД по Пермскому краю подтвердил в ответе на запрос ИА Regnum, что следственной частью Управления МВД России по г. Перми действительно расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации («Злоупотребление должностными полномочиями»). «В настоящее время следственные и оперативные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления», — сообщили в МВД. Далее в ИА REGNUM поступила информация о том, что было возбуждено уголовное дело №685 от 13.03.2018 года по части 1 статьи 285 в отношении Плюснина А. В. В конце декабря 2019 года ИА REGNUM поинтересовалось судьбой этого расследования и получило следующий ответ: «В производстве Следственной части Следственного управления УМВД России по г. Перми находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285. В настоящее время обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами».

Что ж, будем ждать суда, а пока хотелось бы рассказать об обстоятельствах, которые послужили причиной возбуждения уголовного дела.

В январе 2016 года после вступления в должность Николай Лобанов сразу инициировал аудиторскую проверку работы Центра в компании ООО «АК Контакт-Аудит» за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года. В результате был составлен отчёт, где были отражены нарушения ведения бухгалтерского учета, среди которых:

— отсутствие начисления налогов за 2014 и 2015 годы;

— отсутствие актов сверки с контрагентами;

— искажение информации о кредиторской задолженности за 2014 и 2015 годы.

Аудиторы отмечают, что краевой центр не имел разработанного обязательного Положения об отделе внутреннего контроля. В учетной политике отсутствовал список лиц, подписывающих первичные документы, не было положения о нормах на командировочные расходы, положения об объектах, сдаваемых в аренду, и расчёте арендной платы. В результате, как заключают аудиторы, своевременно не были выставлены счета на аренду, поэтому оплата краевым учреждением не была получена в полном объёме.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Баланс за 2015 год не отражал достоверного финансового состояния организации, по оценке экспертов. Кредиторская задолженность была отражена неверно и занижена на сумму более двух миллионов рублей, отсутствовали начисления по налогам и декларации по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль.

Были найдены серьёзные ошибки в начислении заработной платы и отпускных. Раздел «Заработная плата» учёта фактически не работает, заключают аудиторы: «Начисления делаются на листочках, с грубейшими ошибками в расчётах. Были проведены выборочные расчеты по 15 работникам, оформленным в отпуск. Сумма расхождений начисления отпускных по всем работникам — более 180 000 руб.», — говорится в отчёте. Кроме этого, происходило неправомерное получение средств по договорам гражданско-правового действия руководителем, главным бухгалтером и водителем, заключают специалисты.

Происходило неправомерное использование денежных средств Учреждения на покупку бензина без учета норм расхода. Выплата премий производилась без контроля за начислениями и без оснований. Премии начислялись с внебюджетного счета «на руки» руководству. Так, тому самому Александру Плюснину, бывшему руководителю Центра за 2014−2015 годы было начислено 626 721 рубль. Согласно аудиторскому отчёту, «премии начислялись без приказов, без правильного оформления, раньше срока — например, приказ от 28.01.2015 г. — по итогам работы за март 2015 г., приказ от 23.03.2015 г. по итогам работы за март, а начисление производят в феврале 2015 г. Есть приказ на начисление премии из внебюджетных средств, но где это отражено, невозможно определить».

Аудиторы также зафиксировали несвоевременную сдачу отчетов в налоговую инспекцию и фонды, а также несвоевременную уплату налогов и взносов. Так, задолженность ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания» составила: по взносам ПФР — 1 047 922 рубля, по взносам ОМС — 104 538 рублей, по НДФЛ — 504 631 рубль, по налогу на имущество — 805 849 рублей. Также к задолженности относились неоплаченные счета за выполненные услуги и работы сторонних организаций. Так, был предъявлен счёт от некоего ООО «Романтика» на сумму 1 980 780 руб.

Причиной, по которой в деятельности Центра происходили хозяйственные нарушения, может быть то, что специалистом по административно-хозяйственной части (АХЧ) с 02 июня 2014 г. по 28 марта 2016 г. являлась официальная супруга А. В. Плюснина. Сам этот факт говорит о нарушениях в кадровой политике Центра при Плюснине, поскольку такое назначение создаёт конфликт интересов в организации.

Николас Мас. Проверка счетов (фрагмент)

После того как в 2016 году Центр возглавил полковник Лобанов, новое руководство с интересом стало изучать договоры, акты и счета, подписанные и оплаченные своими предшественниками. И выяснился ряд интересных фактов, о которых корреспонденту ИА Regnum рассказал полковник Лобанов.

Так, 30 декабря 2013 года у поставщика НОУ «Академия тактики и безопасности» Центром было приобретено имущество на общую сумму 923 000 руб. Оказалось, что одним из трех учредителей НОУ «Академия тактики и безопасности» является А. В. Плюснин. 2 января 2014 г. Центр заключил с этой же организацией договор на оказание услуг по организации и проведению учебно-тренировочных сборов на сумму 490 000 руб.

Таким образом, образовательное учреждение, учредителем которого являлся одновременно руководитель ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания», сначала продало мебель учреждению (цены на которую, как говорят, были порядком завышены), а через несколько дней уже оказывает услуги по организации учебных сборов. Очевидно, что в данном случае можно утверждать о наличии конфликта интересов и личной заинтересованности у бывшего руководителя учреждения Плюснина.

Другой факт. 23 декабря 2013 года Центром был приобретён комплект оборудования для мультимедийного пневматического тира, оборудование для мультимедийного лазерного тира и оборудование для Лазертага (учебной стрельбы из лазерного оружия) на общую сумму 996 000 рублей у ИП Ховрин Андрей Валерьевич. Затем 21 марта 2014 г. у этого же лица был куплен комплект оборудования для Лазертага на сумму 315 000 руб., 18 апреля 2014 г. — комплект оборудования для мультимедийных тиров на сумму 143 000 руб., а 16 октября 2015 г. была куплена пневматическая винтовка Hammerli AR20 и ремкомплект для Лазертага на общую сумму 168 000 рублей. Когда новое руководство стало разбираться в имеющемся в распоряжении Центра оборудовании, оказалось, что вышеперечисленное снаряжение изначально являлось бывшим в употреблении, хотя специалистом по АХЧ В. А. Куличик, которая, как мы помним, по совместительству является супругой А.В. Плюснина, было оприходовано как новое.

Кроме того, 22 октября 2014 года этот же индивидуальный предприниматель оказал услуги по проведению учебных сборов Учреждению на сумму 350 000 руб. в период с 01.11 по 10.11 2014 года. 2 апреля 2015 года то же лицо оказывало услуги Учреждению по проведению учебных занятий в рамках пятидневных учебных сборов, которые проходили с 28 марта по 1 апреля 2015 года, на сумму 300 000 рублей. Таким образом, один и тот же индивидуальный предприниматель в разное время оказывал услуги и поставлял оборудование Учреждению на общую сумму 2 272 000 руб.

После смены руководства в январе 2016 года стало известно, что Центром с компанией ООО «Ай Ти Макс» был заключён договор на утилизацию оргтехники: проектора ACER P1340W и ноутбука HP Pavilion. Причём, как рассказали новому руководству Центра в самой «Ай Ти Макс», утилизация была проведена лишь на бумаге. С баланса Учреждения эта техника была списана по актам от 31.12.2015 г. То есть по этому факту вполне можно говорить о случае кражи казённого имущества с использованием служебного положения.

Мошенник. Фрагмент картины Бориса Григорьева. 1916

1 июля 2016 г. в адрес Учреждения поступила претензия по оплате бездоговорного потребления электроэнергии на объекте, расположенном по адресу: Пермский край, п. Марковский, д. 60, принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления, в размере 5 973 078 рублей от ОАО «Оборонэнерго». Оказалось, что с ОАО «Оборонэнергосбыт» был заключен Договор энергоснабжения объекта от 31.12.13 г. 31 декабря 2014 г. договор был расторгнут, и с 1 января 2015-го «Пермэнергосбыт» поставляло электроэнергию без договора. В адрес руководителя Центра А. В. Плюснина неоднократно направлялись письма с требованием установить новые приборы учёта и заключить договор на поставку электроэнергии, но все они оставались без ответа. При этом отключения объекта от сети не происходило для того, чтобы не произошло отключения оборудования операторов сотовой связи (МТС, «Билайн», «МегаФон» и «Ростелеком»), расположенных на крыше объекта и арендовавших часть крыши здания у Центра. Так у краевого центра патриотического воспитания возник ещё один долг почти на 6 миллионов рублей.

Руководство Центра во главе с полковником Лобановым, сменившее Плюснина, путем аналитических расчетов (анализ счетов, договоров, актов, отчетов, опросов сотрудников) пришло к выводу, что за 2014 и 2015 годы госзадание выполнялось не более чем на 50%. Центр фактически не вёл учёта своей деятельности, в том числе учёта расходования значительных средств. Были выявлены колоссальные приписки (на сборах было определённое количество участников, а в документе записывали в два раза большее) и т. д. Да и само обучение у таких подрядных организаций зачастую проводилось на уровне «детского сада». В результате, по подсчёту команды Лобанова, ежегодно государству наносился ущерб порядка 10−20 млн рублей.

Что ж, будем надеяться, что следствие и суд скоро расставят всё по своим местам и виновные в хищении средств, направленных на военно-патриотическое воспитание, ответят по закону. Вот только жаль, что ответственности за развал системы патриотического воспитания в Пермском крае, а значит и за подрыв обороноспособности, которые произошли после выдавливания из системы офицеров-профессионалов, в нашем законодательстве не предусмотрено.