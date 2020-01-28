Буэнос-Айрес, , 08:10 — REGNUM Бывший министр экономики Боливии Луис Арсе, являющийся кандидатом в президенты от партии Эво Моралеса «Движение к социализму», вернётся в Боливию 28 января. Об этом Арсе заявил 27 января, в ходе пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

По словам Арсе, в столице Аргентины прошла встреча «для координации» и теперь он возвращается на родину.

«Завтра я буду в Боливии», — сказал он.

26 января прокуратура Боливии подтвердила отсутствие действующего ордера на арест в отношении Арсе, который с разрешения временного правительства Боливии и при помощи посольства Мексики выехал из Боливии в начале декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатура Луиса Арсе на должность президента, а Давида Чокеуанки — на должность вице-президента Боливии, была утверждена партией «Движение к социализму» по результатам съезда в Аргентине.

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