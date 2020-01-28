Париж, , 08:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетил музей Холокоста в Париже под названием мемориал Шоа 27 января 2020 года, чтобы «обновить» Стену имен, сообщает Le Figaro.

Известно, что на поверхности Стены имен закреплены таблички с именами 76 тыс. французских евреев, депортированных во время Холокоста.

«Вечное горе утешается. Мавзолеи рушатся. Мало что может противостоять забвению. Память об ужасе не должна исчезать. Она должна оставаться живой чумой на фланге человечества. На стороне нашей Республики», — заявил глава государства.

После того, как Эммануэль Макрон осудил «антисемитизм» в Иерусалиме, он призвал «изучить ненависть в нашем прошлом, чтобы лучше ее обнаружить в нашем настоящем».

«868 еврейских мест отправления религиозных культов подлежат усиленному надзору, ассоциации, которые призывают к насилию, распускаются. Этот повторяющийся антисемитизм не является проблемой евреев. Это проблема каждого. Это проблема Франции», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Schoen Consulting, опубликованному 22 января 2020 года, 16% респондентов во Франции говорят, что «не слышали о Холокосте».

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