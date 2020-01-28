Москва, , 07:49 — REGNUM То, что российский президент Владимир Путин поручил правительству внедрить единый реестр граждан, имеющих право на льготы по лекарствам, доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский считает хорошей новостью. Комментируя на своих интернет-ресурсах это поручение, он пояснил:

«В поручении записано так: «Внедрить единый регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях». Не разработать или составить, а внедрить. Чтоб работал, понимаете?

Нам нравится болтать о коронавирусе, о клятых поляках или об уходе в мир иной лучших (смерти Чаплина может позавидовать любой — вышел из храма, присел и умер), но никто не хочет говорить о тех, кто рядом, кому в силу возраста или свалившегося на них несчастья жизненно нужны лекарства.

В последние годы с препаратами беда, на всех их почему-то не хватает. То ли считать не умеют, то ли закупают мало, то ли расходуют из-под полы, не знаю. Зато знаю, что с запуском единого реестра проблема уйдет. Кому как не Мишустину и его людям решить этот вопрос? Если они за короткий срок, да еще в масштабах страны, смогли наладить эффективную работу налоговой службы, ставшей образцом для многих стран мира, то это поручение для них — семечки. Жизненно важные, но семечки. Наконец-то».

Напомним, согласно поручению Владимира Путина, опубликованному на сайте Кремля, российскому правительству до конца года поручено внедрить единый реестр граждан, имеющих право на льготы по лекарствам.

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