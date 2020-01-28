Киев, , 07:42 — REGNUM Выступление президента Украины Владимира Зеленского в ходе визита в Польшу показало его полную несостоятельность как политика, написал 27 января директор Агентства социальных коммуникаций политолог Сергей Белашко на своей странице в Facebook.

«Зеленский читал с запинками, явно видел текст впервые и, по-моему, не всегда понимал, о чём это он вообще вещает. По итогу, закономерно выставил себя идиотом», — отметил политолог.

По его словам, произнесённая Зеленским речь стала «очередным провалом его спичрайтеров», третьим за неделю. Она также напомнила Белашко «речь то ли Порошенко, то ли Яценюка», поскольку не была адаптирована с учётом того, что произносить её должен еврей и внук ветерана Великой Отечественной войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в Варшаве заявил, что «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста». При этом Зеленский в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной армии.

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