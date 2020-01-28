Берлин, , 07:38 — REGNUM Журналисты немецкого журнала Der Spiegel опубликовали в социальной сети запись о том, что нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау около города Освенцима якобы освободили американские военнослужащие. Об этом пишет RT.

Быстрее всех на пост начали реагировать немецкоязычные читатели. В итоге сотрудники Der Spiegel принесли извинения «за неловкую ошибку». Они добавили, что критика в данном случае для них является «справедливым наказанием». Публикация была отредактирована, и в настоящий момент в ней указано, что концлагерь освободила Красная армия.

Напомним, концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден Красной армией 75 лет назад 27 января 1945 года. В Польше по этому поводу проходят мероприятия.

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