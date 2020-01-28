Москва, , 07:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел ротацию президиума Госсовета. Согласно соответствующему распоряжению, опубликованному 27 января на официальном портале правовой информации, кроме Томенко в новый состав вошли: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Напомним, персональный состав президиума определяется президентом Российской Федерации и подлежит ротации один раз в полгода. По инициативе главы государства особый статус Госсовета планируется прописать в Конституции России.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатором Алтайского края бывший топ-менеджер «Норникеля» и первый заместитель губернатора Красноярского края Виктор Томенко стал по итогам выборов 9 сентября 2018 года. На этом посту он сменил Александра Карлина, руководившего регионом более 12 лет. При явке в 37,29% он получил 53,6% голосов избирателей, а его ближайший соперник — депутат алтайского парламента Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,2%.

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