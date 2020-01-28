Абакан, , 07:18 — REGNUM Министром транспорта и дорожного хозяйства Хакасии назначен Дмитрий Василиади. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Дмитрий Василиади R-19.ru

28 января глава Хакасии Валентин Коновалов официально утвердил 63-летнего Василиади в этой должности.

Дмитрий Василиади окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Работал на руководящих должностях на Аскизской дистанции пути, затем на Красноярской железной дороге. Являлся заместителем начальника Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Был депутатом Верховного совета Хакасии шестого созыва от «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля 2019 года должность главы минтранса Хакасии занимал Иван Тиронов. В сентябре 2019 года Тиронов был уволен. Уточнялось, что причиной этого кадрового решения стало «отставание графиков реализации национальных проектов».

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