Кабул, , 06:58 — REGNUM Ответственность за крушение самолета ВВС США, упавшего в афганской провинции Газни, взяло на себя радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя движения.

По данным террористов, в самолете находились американские военнослужащие высокого ранга.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в районе Дех-Як разбился самолет E-11A, принадлежащий ВВС США. В Пентагоне причастность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к авиакатастрофе опровергли.

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