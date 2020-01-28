Барнаул, , 06:34 — REGNUM В обозначенных сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талией Хабриевой нюансах индексации пенсий имеются проблемы, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM её слова о недостаточности поправок в Конституцию для обеспечения пенсий, он пояснил:

«Здесь две проблемы. Первая. Реально термин «пенсионер» в российском законодательстве имеет различные значения. Так, есть разделение на «работающий» и «не работающий». Есть пенсии социальные, и их несколько разновидностей. Есть военные пенсии. Все они индексируются по отдельным правилам и законам. Поэтому указание в тексте Конституции термина «пенсия» требует расшифровки.

Вторая проблема. Принципиальная особенность такого документа, как Конституция, это то, что такие документы не допускают включения в их текст «счётных» понятий. Что «индексация», что «прожиточный минимум» получаются путем расчетов, причем для этих расчетов используются исходные данные, которые могут включать в себя тот или иной набор показателей статистики, которые, в свою очередь, тоже могут быть собраны различными методами.

Поэтому с позиции науки для расчета тех или иных показателей есть принцип неизменности методики расчётов. Но опыт России последних лет показал, что ради, например, исполнения «Указов Президента», чиновники просто корректируют методику расчета и радостно рапортуют об исполнении «Указов». Так будет и с исполнением этих норм Конституции — чиновники просто успешно будут подгонять методику расчета и исходные данные для этих расчетов.

Хотя авторов поправок в Конституцию понять можно: им нужны какие-то пиар-забойные темы. А слова «пенсия», «прожиточный минимум» популярны в народе, хотя большинство просто и не понимает о чём идет речь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева известила, что поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.

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