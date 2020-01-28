Новосибирск, 28 января 2020, 06:00 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на должность председателя Новосибирского областного суда Антона Остроумова, пишет «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источники в судебных органах.
Кандидатуру Остроумова должна согласовать кадровая комиссия при президенте России.
Отметим, что на должность также претендовали томский судья Алексей Марисов и судья Новосибирского областного суда Инна Петрунина.
Ранее Остроумов был заместителем председателя Новгородского областного суда.
Место председателя Новосибирского облсуда стало вакантным в октябре 2018 года, после того, как истёк срок полномочий Риммы Шатовкиной.