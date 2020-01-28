Вашингтон, , 05:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом режим прекращения огня в Ливии, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в своем микроблоге в Twitter.

«Лидеры двух стран обсудили необходимость устранения иностранного вмешательства и поддержания режима прекращения огня в Ливии», — заявил он.

Также обсуждалась и тема прекращения насилия в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, Трамп заявил о важности урегулирования разногласий между Турцией и Грецией по вопросу Кипра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США обвинил Россию, Иран и власти Сирии в нарушении режима перемирия на севере Сирии. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Сирия при поддержке России, Ирана и ливанского движения «Хезболла» якобы наносит удары по сирийской провинции Идлиб.

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