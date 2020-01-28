Москва, , 05:50 — REGNUM Канадский самолет наблюдения C-13OJ с инспекторами из США и Канады выполнит наблюдательный полет над территорией России в период с 27 января по 1 февраля, заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время полёта на борту самолёта будут находиться российские специалисты, которые будут контролировать следования канадско-американской миссии по согласованному маршруту и строгое соблюдение других параметров наблюдательного полёта, включая применение оговоренной договором аппаратуры для наблюдения.

Использование самолёта C-13OJ для задач, выходящих за пределы оговоренных многосторонним Договором по открытому небу, гарантируется международным освидетельствованием (с участием и российских специалистов) самого самолёта и установленной на нём аппаратуры для аэрофотосъёмки.

Как сообщало ИА REGNUM, многосторонний Договор по открытому небу предусматривает разведывательные полеты над территорией стран-подписантов для укрепления доверия между странами и контроля за военной деятельностью. Договор был подписан 23 государствами в 1992-м году. Россия ратифицировала договор в 2001-м году. В настоящее время его участниками являются 34 страны.

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