Вашингтон, , 05:43 — REGNUM В прямом «препятствовании перемирию» на севере Сирии обвинил Россию, Иран и власти республики госсекретарь США Майкл Помпео 28 января на своей странице в Twitter.

«Циничные действия России, иранского режима, Хезболлы и режима Асада напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии», — написал он.

Помпео добавил, что Вашингтон осуждает «эти варварские атаки» и призвал стороны к немедленному перемирию.

Добавим, возмущение американской стороны вызвали якобы имевшие место атаки против террористов в зоне деэскалации Идлиб. В России ранее сообщения об этих атаках были названы ложными.

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