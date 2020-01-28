Москва, 28 января 2020, 05:00 — REGNUM Главных предателей, осудивших пакт Молотова — Риббентропа назвал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Пакт Молотова — Риббентропа был осужден под директивным давлением двух предателей — первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС Александром Яковлевым, заявил Кургинян, отметив, что наблюдал за всем этим процессом с близкого расстояния.
По словам Кургиняна, сам пакт был настолько же гениальным, насколько преступным было его осуждение. Благодаря этому гениальному достижению советской дипломатии мир был спасен, и уж как минимум он снизил количество жертв Второй мировой войны не менее чем на 10 млн.
Напомним, что пакт Молотова — Риббентропа или иначе Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан 23 августа 1939 года. Благодаря ему, Советский Союз смог выиграть время и успеть подготовиться к войне. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил пакт.