Москва, , 05:00 — REGNUM Главных предателей, осудивших пакт Молотова — Риббентропа назвал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Пакт Молотова — Риббентропа был осужден под директивным давлением двух предателей — первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС Александром Яковлевым, заявил Кургинян, отметив, что наблюдал за всем этим процессом с близкого расстояния.

«Главным был Яковлев. Яковлев истерически и под угрозой исключения из партии требовал этого осуждения. Такова была судьба централизованной системы, в которой самая верхушка начала разрушать ее», — отметил политолог, добавив, что партийные низы должны были этому воспрепятствовать и скинуть изменников, однако для этого не хватило очень много.

По словам Кургиняна, сам пакт был настолько же гениальным, насколько преступным было его осуждение. Благодаря этому гениальному достижению советской дипломатии мир был спасен, и уж как минимум он снизил количество жертв Второй мировой войны не менее чем на 10 млн.

«Если бы этого не было, мы бы получили полную коалицию западных держав против Советского Союза, это были бы другие жертвы и другие вещи», — отметил эксперт.

Напомним, что пакт Молотова — Риббентропа или иначе Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан 23 августа 1939 года. Благодаря ему, Советский Союз смог выиграть время и успеть подготовиться к войне. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил пакт.