Оттава, , 05:03 — REGNUM Вопросы обеспечения безопасности принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Канаде обсуждаются представителями правоохранительных органов Канады и Великобритании. Об этом 27 января сообщает телеканал СBC со ссылкой на министра общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Уильяма Блэра.

«В настоящее время между представителями нашей Королевской канадской конной полиции и их британскими коллегами идет обсуждение вопросов обеспечения безопасности, а также покрытия соответствующих расходов», — приводит слова министра телеканал.

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Напомним, 8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили о своём решении отказаться от исполнения обязанностей «старших» членов королевской семьи и начать работать самостоятельно, чтобы стать финансово независимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января королева Елизавета II обнародовала заявление, в котором говорится, что королевская семья согласилась на переходный период, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время в Канаде и Великобритании.

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