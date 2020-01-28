Каракас, , 04:54 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке якобы не способен проводить независимую политику, поскольку находится под контролем Соединённых Штатов, заявил 27 января председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо на пресс-конференции в Каракасе.

«Дуке не правит (своей страной). Им командуют США», — сказал Кабельо.

Он также добавил, что возглавляемое Карлосом Ольмесом Трухильо оборонное ведомство Колумбии «не принимает решений, не посоветовавшись с Южным командованием ВС США, своим начальником».

Отметим, своё заявление Кабельо сделал на фоне нестабильной политической ситуации в самой Венесуэле. 23 января 2019 года венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. После этого США и некоторые другие страны признали его главой государства. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Читайте также: МИД Колумбии: режим Мадуро поддерживает левых повстанцев

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Мадуро позвал на выборы в Венесуэле наблюдателей от ООН и ЕС