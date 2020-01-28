Новосибирск, , 04:50 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональным минздраву и минобру проработать дополнительные меры по сохранению стабильной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Как заявляют в областном правительстве, регион «оперативно подготовился к выявлению вирусных инфекций и препятствованию их распространению», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Все медицинские работники медицинских организаций Новосибирской области информированы о возможном заносе коронавирусной инфекции, направлены информационные письма главным инфекционистам, 24 января проведён видеосеминар. Сегодня будет подписан приказ о дополнительных мероприятиях по выявлению, лечению, лабораторной диагностике и профилактике коронавирусной инфекции», — заявил министр здравоохранения Константин Хальзов.

Основная мера — тщательный сбор эпиданамнеза у обратившихся с симптомами ОРВИ и гриппа, прибывших из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

При превышении пороговых значений и осложнении эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции соматические отделения будут перепрофилированы для дополнительного развёртывания 1 693 койки. Для госпитализации больных коронавирусной инфекцией предусмотрены боксы и боксированные палаты.

Тем временем в аэропорту «Толмачёво» ведётся круглосуточный санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих из неблагополучных районов. Санитарно-карантинные мероприятия развёрнуты на железной дороге.

«Необходимо заранее придумать дополнительные мероприятия по предотвращению перехода через эпидемиологический порог. В том числе, возможно, какие-то нестандартные решения, например, введение внеплановых каникул», — отметил губернатор региона Андрей Травников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются две вакцины от коронавируса. Их прототипы уже в июне должны пройти первые исследования.

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