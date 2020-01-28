Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Соединенные Штаты осуждают атаки против террористов в зоне деэскалации Идлиб, заявил госсекретарь США Майк Помпео в своем официальном заявлении, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

«Соединенные Штаты продолжают наблюдать с беспокойством за ситуацией на северо-западе Сирии, где объединенные силы России, иранского режима, «Хезболлы» и режима Асада продолжают масштабное наступление на народ Идлиба», — говорится в заявлении.

Помпео обвинил Россию, Иран, «Хезболлу» и президента Сирии Башара Асада в нарушении режима прекращения огня на севере Сирии. Якобы из-за их действий тысячам жителей провинции пришлось покинуть свои дома.

«США готовы принять сильнейшие дипломатические и экономические меры против режима Асада и любого государства или частного лица, который поддерживает его жестокую политику», — добавил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января официальный пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус обвинила Россию и Сирию в нарушении режима прекращения огня в Идлибе. Ранее глава российского центра по примирению сторон в Сирии Юрий Боренков назвал ложными сообщения об ударах российских ВКС по объектам в провинции Идлиб. Он подчеркнул, что с началом перемирия российская авиация не осуществляла боевых вылетов.

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