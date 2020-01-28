Токио, , 04:29 — REGNUM Задержанный 25 декабре в РФ по подозрению в шпионаже гражданин Японии действительно работал в японском информационном агентстве Kyodo. Об этом агентство сообщает 28 января.

Kyodo настаивает, что её журналист всего лишь «собирал журналистский материал о российских властях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2019 года во Владивостоке был задержан гражданин Японии, собиравший секретные данные о военном потенциале РФ.

Задержанный находился в стране по визе журналиста. После того, как ему было объявлено официальное предостережение и предписано выехать в 72 часа, он покинул Россию.

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