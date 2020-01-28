Новосибирск, , 04:26 — REGNUM Власти Новосибирской области до 2025 года из аварийного жилищного фонда обещают переселить более 5,3 тыс. человек, ещё более 1,5 тыс. человек получат новое жильё с учётом развития застроенных территорий. На расселение почти 107 тыс. кв м аварийного жилищного фонда будет направлено более 4 млрд рублей. Такие данные ИА REGNUM озвучили в региональном правительстве.

Изменения в постановление от 1 апреля 2019 года «Об утверждении региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2025 годы» приняты накануне, 27 января, на заседании областного правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.

«В 2019 году в реализации региональной адресной программы приняли участие девять муниципальных образований Новосибирской области. Фактически переселено 702 человека, расселено 9,6 тыс. кв м, в том числе с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 2,2 тыс. кв м., — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов. — За счёт развития застроенных территорий в Новосибирске в прошлом году расселено 7,4 тыс. кв м аварийного жилья».

В 2020 году в рамках региональной программы будет расселено более 10 тыс. кв м аварийного жилья, ещё 7,5 тыс. кв м — за счёт развития застроенных территорий.