Рига, , 04:20 — REGNUM С 27 января по 7 февраля в Остенде, Бельгия пройдут тактические военные противоминные учения Dynamic Move 2020, в которых примет участие группа морских офицеров из Латвии, сообщил портал sargs.lv.

Там же в Остенде находится морская Бельгийская и Нидерландская противоминная школа Eguermin, одновременно являющаяся центром обмена опытом НАТО.

Целью учений будет наработка навыков крупномасштабного морского разминирования с последующей сертификацией в НАТО.

Кроме Латвии в учениях примут участие военные из США, Бельгии, Дании, Эстонии, Турции, Германии, Швеции. Эскадра противоминных кораблей BALTRON и представители 1ой постоянной морской противоминной группировки НАТО. Учения Dynamic Move проводятся с 2013 года под управлением HQ MARCOM, Нортвуд, Великобритания.