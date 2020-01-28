Нижний Новгород, , 04:18 — REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области на очередной сессии 30 января 2020 года среди прочих вопросов рассмотрит досрочное сложение полномочий депутата Вадима Рыбина (фракция «Единая Россия») — директора ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова», который является единственным производителем гексогена в России и где в августе 2018 года произошло ЧП, стоившее жизни шести сотрудникам. Если отставка Рыбина состоится, то в области пройдут довыборы депутата по одномандатному округу №11, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О заявлении депутата о сложении полномочий на своей странице в соцсетях сообщил нижегородский политобозреватель Андрей Вовк: «Видимо, это связано со сменой места работы и жительства».

Напомним, Вадим Рыбин родился в Тюмени, окончил государственную Академию нефти и газа, Высшую школу международного бизнеса Академии народного хозяйства при правительстве РФ. В разные периоды занимал руководящие посты в различных нефтяных компаниях, а также работал замглавы Федерального агентства по энергетике (до ликвидации ведомства).

Директором оборонного завода Рыбин является с 2009 года, а депутатом впервые избран в 2011 году. В 2013 году он награждён медалью имени Якова Брюса за личный вклад в создание безопасных условий труда на взрывопожароопасных объектах боеприпасной отрасли. Спустя пять лет взрыв на заводе привёл почти к десятку жертв, шестеро из которых погибли.

По данным ЕГРЮЛ, Рыбин с ноября 2002 года числился руководителем московского ЗАО «Торговое сотрудничество» («TRADING COOPERATION»). Предприятие было создано в августе 1996 года и ликвидировано в феврале 2007 года, единственным учредителем было ООО «Интер Эксперт». Последнее ликвидировано в 2008 года, его владельцами указаны компании «Реал Фаворит» и «Реланда Плюс».