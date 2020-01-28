Берлин, , 01:52 — REGNUM Нынешнее руководство Польши пишет собственную историю, забывая о том, чем оплачено освобождение этой страны от нацистов, сообщили 27 января дипломаты российского посольства в Германии на официальной странице в Facebook.

«За освобождение Польши от нацизма наша страна заплатила жизнями 600 тыс. бойцов Красной армии. Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство», — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее, напомним, лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил в интервью изданию Bild, что России следует выплатить компенсацию за причинённый Польше ущерб за годы Второй мировой войны. При этом он подчёркивал, что подобные требования «не имеют срока давности».

Читайте также: Ярослав Качиньский: «Россия тоже должна платить нам!»

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ ответили на отказ Польши отмечать 75 лет освобождения от нацистов