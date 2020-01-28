Москва, , 01:03 — REGNUM Руководить компанией «Российский экологический оператор», ответственной за проведение так называемой мусорной реформы, будет Илья Гудков, ранее возглавлявший ФКУ «Ространсмодернизация». Соответствующее распоряжение 27 января подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В документе отмечается, что основной целью работы компании является формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Гудков назначен на руководящий пост на три года.

Напомним, реформа отрасли по обращению с отходами запущена в России с января прошлого года. Предполагается, что её реализация позволит сформировать цивилизованную практику обращения с мусором в стране, ликвидировать незаконные свалки и снизить объемы вывозимых на полигоны отходов. Показатели реформы определены паспортом национального проекта «Экология».

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